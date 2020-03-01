Ученые из Китайской академии наук в Пекине благодаря исследованию ДНК смогли выявить новый вид красных или малых панд. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Ранее считалось, что такая панда единственная в своем роде. Но, по последним данным, стало известно что их существует два вида – китайские (с рыжим мехом и полосатыми хвостами) и гималайские (с более светлыми мордами).

Специалисты проанализировали ДНК 65 диких красных панд и обнаружили два отдельных вида, которые отделились после того, как территорию их проживания разделила река около 250 тысяч лет назад.

"Чтобы сохранить генетическую уникальность этих двух видов, мы должны избегать их скрещивания в неволе", - заявил исследователь из Китайской академии наук в Пекине Ибо Ху.

Ранее "Страна" рассказывала, что ученые обнаружили ДНК неизвестных видов человека в генах жителей Западной Африки.

Еще мы писали, что ученые прогнозируют гибель почти всех коралловых рифов в ближайшие двадцать лет.