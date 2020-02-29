В МИД Украины рассказали, на какие компромиссы Украина готова по Донбассу. Киев согласен на совместное патрулирование во время местных выборов представителей общин Донбасса, не участвовавших в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил 28 февраля в эфире передачи "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

По словам Пристайко, идеальным вариантом для Украины было бы патрулирование силами украинской полиции. Однако Киев готов на уступки.

"Для того чтобы обеспечить (безопасную – Ред.) криминальную ситуацию и избежать политических преследований, кто-то должен обеспечивать (безопасность - Ред.) на территории. Идеально, безусловно, силами украинской полиции - для этого она и существует... Граница нашего компромисса, что мы готовы привлечь до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшится до состояния нормальности, мы готовы привлечь, назовем их представители местных общин. Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без калашникова, а это были другие люди. И такие люди есть. Подрастает молодое поколение, которое не замарано в убийствах, не замарано в войне с нами", - сказал Пристайко.

Руководитель МИД напомнил, что идея совместного патрулирования с привлечением полиции не нова и упоминается в Минских соглашениях.

"И я сейчас имел возможность, пока я был в Женеве, специально встретился с министром иностранных дел Хорватии. Мы поговорили с ним и договорились, что наши специалисты в который раз поедут в Хорватию поучиться, каким образом можно мирно реинтегрироваться назад. В конце концов, эта страна прошла через очень болезненный опыт. Он у них есть, и они готовы им поделиться", - заключил Пристайко.

Видео: YouTube/ Україна 24

Как писала "Страна", неделю назад Пристайко заявил, что Украина готовит новую редакцию Минских соглашений. А в цитированном интервью он назвал условием нормандской встречи выполнение всех семи пунктов парижского коммюнике.