В Харькове полиция сообщила о подозрении 56 участникам беспорядков возле ТЦ "Барабашово".

Об этом в пятницу, 28 февраля информирует пресс-служба местной прокуратуры.

"56 лицам-участникам конфликта на "Барабашово" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК Украины", - говорится в сообщении. Теперь меру пресечения подозреваемым изберет Киевский райсуд Харькова.

Фото: Прокуратура Харьковской области

Представители ведомства отмечают, что у участников беспорядков возле харьковского рынка были изъяты 7 травматических пистолетов Stalker, Retay, EKOL, ФОРТ-12 РМ и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 слезоточивых и газовых баллончиков, пиротехника, а также автомобиль.

Также правоохранителям удалось установить и других участников массовой драки - теперь стражи порядка определяют их местонахождение.

Скриншот: Прокуратура Харьковской области

Напомним, что в четверг, 27 февраля, на въезде в ТЦ "Барабашово" в Харькове произошла потасовка между предпринимателями рынка и людьми, которые одеты в форму муниципальной охраны города. Причиной стычек могло строительство дороги, которая должна пройти через рынок.

А в октябре прошлого года предприниматели с этого же рынка протестовали под харьковской мэрией.