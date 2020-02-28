Встреча лидеров стран "нормандской четверки" в апреле не является самоцелью. Главное - выполнить все семь пунктов коммюнике, принятого по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года.

Об этом в эфире программы "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Глава МИД пояснил, почему вообще возникли разговоры о встрече в апреле.

"Вопрос был такой: будет ли встреча в апреле. Я напомнил просто журналистам о том, что лидеры договорились не в апреле, лидеры договорились: давайте встретимся через четыре месяца. Очевидно, с 9 декабря посчитали четыре месяца - апрель. И как-то в головах у всех засело слово апрель", - сказал Пристайко.

Видео: YouTube/ Україна 24

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, российская сторона настаивает на том, что договоренность заключалась в организации встречи, когда будет достигнут прогресс в решении конфликта на Донбассе.

"Мы не должны ставить апрель - и все. Наша задача - чтобы мы выполнили все семь пунктов. В частности, первый - прекратить стрелять, чтобы наши солдаты не погибали. А в этом январе наших солдат погибло больше, чем в прошлом январе", - отметил Пристайко.

Как писала "Страна", два дня назад Пристайко анонсировал встречу глав МИД для подготовки к новому "нормандскому формату". Но в Москве о ней ничего не знают.

Также мы рассказывали о том, что в начале месяца возникли слухи об отставке главы МИД.