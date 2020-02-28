В пятницу президент Украины Владимир Зеленский потребовал 4 марта созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.

Известный юрист Андрей Портнов считает, что это плохой сигнал для главы НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Инициированное президентом внеочередное заседание Верховной Рады — плохая примета для генерального прокурора и директора НАБУ", - написал Портнов в Twitter.

Напомним, что в Раду уже внесено представление об отставке директора НАБУ Артема Сытника, так как он внесен в реестр коррупционеров. Также "Страна" ранее писала, что обсуждается возможность отставки генерального прокурора Рябошапки.

Пока в официальном сообщении о заседании на сайте парламента не указано, какие вопросы на нем будут решать. В Офисе президента весьма обтекаемо пояснили, что Зеленский обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете министров Украины. Также планируется заслушать отчет о работе правоохранительных органов.

Между тем, по данным "Страны", 4 марта Рада займется пятью вопросами, в том числе будет голосовать за допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины.

Подробнее о том, чему будет посвещено заседание Рады читайте здесь.