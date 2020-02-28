Карнавал в городе Кампо-де-Криптана, на котором участники под поп-музыку прошли в форме нацистов и заключенных евреев с израильскими флагами, шокировал еврейские общины страны, испанских чиновников и посла Израиля.

Об этом заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая в среду, 26 февраля.

"Я решительно отвергаю всякую банализацию Холокоста", - написала она в Twitter.

Раньше свое недовольство мероприятием выразило посольство Израиля в Испании, назвав карнавал "гнусным и отвратительным действом". В свою очередь посол Родика Радиан-Гордон назвала это "оскорблением памяти жертв Шоа (катастрофы европейского еврейства в годы Второй мировой войны. - Ред.) и неприемлемой демонстрацией антисемитизма".

Среди элементов шествия, вызвавших шквал критики, были не толлько люди в нацистской форме и робах заключенных евреев, но и повозка, похожая на газовую камеру и дети с желтыми звездами Давида.

Что касается организаторов карнавала, то по данным испанского МИДа, они уже извинились перед еврейской общиной Испании и сообщили о намерениях почтить память жертв Холокоста в будущем.

Скриншот: Аранча Гонсалес в Твиттер

Напомним, что недавно Израиль подал протест в связи с решением Верховной Рады отмечать на государственном уровне дни рождения лидеров украинского националистического движения.

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