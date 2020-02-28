В Москве празднование 26-летия Instagram-блогера Екатерины Диденко обернулось трагедией. Два человека погибли, еще двое попали в больницу, прыгнув в бассейн, куда засыпали 25 кг сухого льда.

Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает Telegram-канал "На видео видно".

Большая компания праздновала день рождения известной инстаблогерши в банном комплексе "Девятый вал" на юге Москвы. Ее муж Валентин купил искусственный лед, чтобы устроить сюрприз: в воде бассейна сухой лед должен был превратиться в эффектный пар. Но когда гости прыгнули в бассейн и туда высыпали лед, люди начали синеть и терять сознание.

Сообщается, что два человека погибли. Еще несколько получили ожоги и отравление. Пострадали сама героиня вечера и ее муж, а также 29-летний Андрей Гойко и 31-летний Сергей Сальников. Муж блогерши Валентин сейчас находится в реанимации.

Кто именно погиб, пока не известно. Об этом в коротком видео сказала сама именинница.

Всего в бане находились 18 человек.



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