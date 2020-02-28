В международном аэропорту "Борисполь" была обнаружена женщина с повышенной температурой. Она направлялась в Украину из Италии. На данный момент пассажирка госпитализирована в одном из медучереждений страны.

Об этом рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Андрей Демченко, передает УНН.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о госпитализации из "Борисполя" женщины, которая прилетела из Италии. В Госпогранслужбе отметили, что меры по предотвращению коронавируса в Украине продолжаются.

"За прошедшие сутки в аэропорту Борисполя на одном из рейсов была обнаружена женщина с повышенной температурой, ее передали медикам и направили в определенное медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Насколько известно, скорее всего у нее острое респираторное заболевание. Она прилетала из Италии... В тот момент как раз проводились мероприятия совместно с пограничниками и представителями санитарно-карантинного подразделения. Фактически, они быстро отправили человека в медучреждение", - рассказал Демченко.

Чиновник заявил, что работа по предотвращению распространения коронавируса началась еще 25 декабря в пункте пропуска "Тиса", и за три дня спецмеры были приняты на вооружение всеми пунктами пропуска и КПВВ. Так, по состоянию на сегодня температурный скринингу прошли 160 тысяч человек, которые въезжали в Украину.

Напомним, что "слуга народа" Александр Ткаченко недавно заявил, что проверку температуры в "Борисполе" сотрудники проводят недобросовестно.

Также мы писали, что эпидемия опасного вируса уже приближается к Украине. Так, инфицированные появились в Беларуси, Грузии, Румынии и других странах.