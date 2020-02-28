В пятницу Владимир Зеленский потребовал созвать внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

Официально не объявлено какие вопросы будут рассматриваться.

Но в распоряжении "Страны" оказался проект повестки дня внеочередного заседания. Депутатам будет предложено рассмотреть следующие вопросы:

1. Проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

2. Проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил).

3. Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции" (2-е чтение).

4. Проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

5. Возможно, кадровые вопросы.

Также источники "Страны" в Офисе президента не исключают, что будет вынесена на голосование отправка в Конституционный суд проекта изменений в Конституцию по децентрализации. Подробнее о том, что ожидают от внеочередной сессии можно прочитать здесь.

Ранее "Страна" сообщала, что Дмитрий Разумков уже подписал распоряжение о созыве заседания. Мы также приводили сведения источника в Офисе президента, что на внеочередной сессии могут проголосовать за изменения в Конституцию.