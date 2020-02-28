В ближайшие недели Канада перестанет поддерживать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Бывшие члены королевской семьи охранялись за счет госбюджета с ноября.

Об этом заявил министр общественной безопасности страны Билл Блэр.

"Поскольку герцог и герцогиня в настоящее время признаны лицами, пользующимися международной защитой, Канада обязана оказывать помощь в области безопасности по мере необходимости. RCMP оказывает помощь паре с момента их прибытия в Канаду. Помощь прекратится в ближайшие недели, в связи с их изменением статуса", - заявил Блэр

Стоит отметить, что герцог и герцогиня Сассексские официально перестанут быть членами королевской семьи с 31 марта.

Данный шаг правительства был спровоцирован онлайн-петицией федерации налогоплательщиков Канады, в которой было изложено требование к премьер-министру Джастину Трюдо о прекращении охраны Гарри и его семьи за счет налогов. Стоит отметить, что подписантами обращения стали более 80 тысяч человек.

Напомним, что Гарри переехал из Британии в канадский Ванкувер к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи.

Также мы писали о том, что принц Гарри не переживает из-за переезда и отказа от королевских титулов - наоборот, он находит свой нынешний образ жизни более комфортным.