В пятницу председатель парламента Дмитрий Разумков распорядился созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады 4 марта по требованию Владимира Зеленского. В Офисе президента разъяснили, что планируется рассматривать на этом заседании.

Соответствующий пост опубликован в Facebook Офиса президента.

Правда, повестка дня внеочередного собрания сформулирована крайне туманно.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - сказано в записи пресс-службы Офиса.

Ранее "Страна" приводила слова источника в Офисе президента о том, что на голосование может быть вынесен и вопрос изменений в Конституцию по децентрализации. Также сообщалось, что Рада будет решать кадровые вопросы.

Позже появились сообщения, что Рада на внеочередной сессии проголосует за допуск иностранных войск на территорию Украины.