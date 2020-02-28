В Киеве 60-летний насильник, который представился известным продюсером, дважды надругался над 18-летней студенткой в собственном доме. Теперь он может провести 10 лет за решеткой.

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщается, что мужчина 1959-го года рождения познакомился со своей будущей жертвой в вагоне поезда. Для того чтобы произвести впечатление на 18-летнюю студентку, насильник представился известным продюсером, после чего пригласил ее в свой дом. Там пожилой преступник дважды изнасиловал девушку.

Потерпевшая обратилась в Дарницкое отделение полиции Киева 28 декабря, в результате чего было заведено дело, которое дошло до суда. В пятницу, 28 февраля, стало известно о заключении мужчины под стражу.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Скриншот: Прокуратура города Киева в Фейсбук

Напомним, что недавно стало известно о преступлении, которое совершил детский музыкальный руководитель из Днепра. Известно, что он обвиняется в распространении детского порно и изнасиловании 12-летней девочки.

Также мы писали о том, что прокуратура Киева обжалует в суде слишком мягкий приговор мужчине, который в туалетах столичных школ насиловал детей.