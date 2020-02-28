Государственная служба статистики опубликовала отчет об оплате населением жилищно-коммунальных услуг в январе 2020 года.

Согласно данным Госстата, задолженность по оплате коммуналки составила 61,5 млрд грн (без учета электроэнергии). Это на 6,7% больше, чем в декабре.

Отчет появился на сайте службы 28 февраля.

В целом в январе украинцы уплатили за коммунальные услуги 19,5 млрд грн. Это составило 83,1% начисленной за первый месяц года суммы. За поставку электроэнергии уплачены 5,5 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты коммуналки в январе зафиксирован в Киевской (101,9% от суммы начислений - за счет погашения долгов предыдущих периодов), Тернопольской (94,6%) и Сумской (92,5%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты отмечен в Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях (73-78% от суммы начислений).

По данным Госстата, с начала 2020 года с населением было заключено 4,9 тысяч договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 38,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 37,4 млн грн.

Статистика приведена без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее "Страна" рассказывала, как выросли долги украинцев за коммуналку в декабре.

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