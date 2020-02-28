Владимир Зеленский потребовал собрать Верховную Раду в среду, 4 февраля, на внеочередное заседание. О вопросах, которые будут рассматривать на нем, сайт парламента не сообщал.

В тоже время, как мы сообщали, депутатов от "Слуги народа" ориентируют, что рассматриваться будут кадровые вопросы.

В тоже время, Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники в Офисе президента пишет, что на голосование может быть вынесен и вопрос изменений в Конституцию.

"Источники "Страны" в Офисе президента сообщили, что на внеочередной сессии Рады может быть проголосовано отправление в Конституционный суд законопроекта по изменениям в Конституцию по вопросам децентрализации.

Для этого нужно 226 голосов, и найти их теоретически возможно.

Спешка с решением объяснима. Для того, чтобы изменения в Конституцию вступили в силу до местных выборов, они должны быть проголосованы в первом чтении уже на этой сессии. Но для этого нужно иметь заключение Конституционного суда.

Если двигаться без внеочередной сессии, то голосование по КСУ из-за рассмотрения поправок к закону о земле будет не раньше апреля или мая. И до конца сессии судьи могут с вердиктом и не успеть", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" приводила другой инсайд, согласно которому на внеочередной сессии будут решать кадровые вопросы.

Мы также прогнозировали, как у Зе будут проводить изменения в Конституцию по децентрализации.