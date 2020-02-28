Цены на нефть продолжают дешеветь на фоне сокращения спроса из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Майские фьючерсы подешевели до 49,3 долларов США.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Я никогда не видел столь серьезной неопределенности на нефтяном рынке. В буквальном смысле нас, возможно, ждет потеря глобального спроса на нефть в объеме нескольких миллионов баррелей в сутки на несколько месяцев", - отмечает глава Facts Global Energy Ферейдан Фешараки, которого цитирует информагентство.

Сообщается, что ситуация на рынке оказывает сильное давление на страны ОПЕК+, которые соберутся 5-6 марта на очередное заседание для обсуждения сокращения добычи "черного золота".

В пятницу, 28 февраля апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures стоили $50,33 за баррель, что на $1,85 (3,55%) ниже уровня предыдущей сессии. Что касается майских фьючерсов, то они продемонстрировали понижение в стоимости на $2,43 (4,7%) - до $49,3 за баррель, что является минимумом с июля 2017 года.

В свою очередь фьючерсы на нефть WTI на апрель на товарной бирже (NYMEX) сегодня упали в цене на $2,88 (6,12%) - до $44,21 за баррель.

"Все остатки оптимизма связаны с ожиданиями новых действий от государств ОПЕК+ на предстоящем заседании. Саудовская Аравия уже заявила о готовности активнее сокращать добычу, чтобы ослабить негативные последствия потерянного из-за коронавируса спроса, и последние заявления России больше говорят в поддержку сделки", - заявил старший аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Роберт Фрейзер.

Стоит отметить, что впервые с 2013 года котировки цен на золото на рынке ценных металлов резко пошли вниз из-за угрозы распространения коронавируса.

Также мы писали о худшем результате бирж США со времен Великой рецессии из-за коронавируса.