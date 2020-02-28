В Киеве, на территории ландшафтного заказника Пуща-Водица, с мая прошлого года и по февраль нынешнего орудовала банда "черных лесорубов". Их разоблачили правоохранители.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Речь идет о разоблачении 8 участников преступной группы, которые организовали и проводили незаконную вырубку ценных пород деревьев на объектах природно-заповедного фонда - ландшафтного заказника местного значения Пуща-Водица. Организатором нелегального бизнеса оказался 36-летний житель Ровенской области, который привлек к преступной схеме еще 7 местных жителей, каждый из которых выполнял отведенную ему роль.

Так, получив информацию о необходимых объемах древесины породы дуб, которую необходимо было реализовать, организатор разрабатывал схему преступления. Незаконно срубленные деревья из Киева увозили в западные регионы Украины для переработки и продажи.

По данным следствия, преступная группа действовала с мая 2019 по февраль 2020 года. Незаконно срубленную древесину реализовывали по цене 500 долларов за кубический метр. По результатам спецоперации в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны восемь человек. На складах, расположенных в Ровно, изъяли незаконно срубленные деревья, транспорт, на котором перевозили древесину, другие вещественные доказательства.

Сейчас организатору и еще двум соучастникам преступления уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 (незаконная вырубка деревьев в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев, повлекшие тяжкие последствия, совершенное организованной группой), другим пяти - по ч. 2 ст. 246 (незаконная вырубка деревьев в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев, причинившие существенный вред, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Скриншот, фото: Facebook/ Прокуратура міста Києва

Напомним, в ноябре прошлого года под Харьковом поймали банду вооруженных "черных лесорубов". На ценных породах деревьев "нарубили" 5 миллионов гривен.