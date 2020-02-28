Сегодня вечером стало известно о требовании Владимира Зеленского созвать 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады. Однако о его повестке дня на сайте парламента не сообщалось.

В то же время, как пишет Telegram-канал "Политика Страны", депутатам фракции уже пришло такое сообщение от руководителей групп, исходя из которого становится понятно, что будут обсуждать кадровые вопросы.

"Коллеги, прошу в среду не планировать день до вечера. Будет внеочередная сессия ВР по кадровым вопросам. Пока никаких решений по кадрам не принято, все решения будут обсуждаться и приниматься на фракции. Скорее всего во вторник утром в нашем кинозале", - говорится в сообщении.

Напомним, в последнее время активно ходят разговоры о замене Алексея Гончарука. "Страна" писала, кого прочат на его место.

Мы также приводили комментарий Зеленского слухов о назначении главйо Кабмина Сергея Тигипко.