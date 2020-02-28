Котировки цен на золото на рынке ценных металлов резко пошли вниз на фоне распространения эпидемии коронавируса COVID-19.

Как передает Bloomberg, цена за унцию золота составила $1590,2 - это на 3,4% ниже уровня закрытия предыдущей рыночной сессии. Такие данные свидетельствуют о самом значительном падении драгметалла с 2013 года.

Cтоит отметить, что на этой неделе был зафиксирован скачок цен на золота из-за спроса на активы "тихой гавани", которые обладают наибольшей стабильностью в условиях распространения коронавируса.

"Активы "тихой гавани" сталкиваются с препятствиями в виде растущих потребностей трейдеров в денежных средствах", - заявил управляющий директор RBC Wealth Management Джордж Геро.

Таким образом, падение спроса на драгоценный металл в Китае повлияло и на его стоимость во всем мире, считает экономист.

Так, палладий, который подорожал вчера до $2883,89 за унцию, упал в цене на 8,7% на торгах в пятницу, 28 февраля. Сейчас драгметалл на оптовом рынке стоит 2615,9 долларов США за унцию.

Напомним, что вчера котировки цен на золото на рынке ценных металлов выросли, а котировки цен на нефть наоборот, начали снижаться.

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