Председатель парламента Дмитрий Разумков распорядился созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады 4 марта. Депутаты соберутся по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает официальный веб-портал законодательного органа.

Законным основанием для созыва внеочередного пленарного заседания является часть восьмая статьи 19 Регламента Верховной Рады. Оно назначено на 16:00.

Разумков распорядился Аппарату Верховной Рады обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем. Какие это вопросы, в сообщении на сайте парламента не уточняется.

Как писала "Страна", в четверг в Офисе президента Зеленский провел совещание по поводу отставки Алексея Гончарука.

А сегодня мы рассказывали, что глава государства ветировал закон, который должен ввести в армии стандарты НАТО.