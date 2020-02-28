С 1 марта 2020 года для пересечения границы с Россией украинцам понадобится заграничный паспорт.

Об этом в пятницу, 28 февраля напомнили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

При этом в МинВОТ в очередной раз отметили, что пересечение границы Украины через неподконтрольные Киеву КПП является нарушением закона.

В ведомстве заявили, что несмотря на незаконность таких "путешествий" украинцы продолжают попадать в Россию через неподконтрольные пункты пропуска, в том числе и через "Меловое".

"В связи с этим информируем, что граждане Украины, которые таким образом въехали на подконтрольную правительству Украины территорию и находятся на ней по состоянию на 01.03.2020 года, не смогут попасть обратно в места своего постоянного проживания через пункты пропуска через государственную границу Украины без паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта) или через существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с ВОТ без соответствующего разрешения для пересечения линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей", - рассказали в МинВОТ.

Министерство также обратилось к украинцам, которые проживают на временно оккупированных территориях, с просьбой оформить загранпаспорт и/или соответствующий пропуск для избежания проблем с пересечением границы.

Скриншот: МинВОТ в Facebook

Напомним, что данная мера вступает в силу согласно постановлению Кабмина Украины от 18 декабря 2019 года №1056.

Также мы писали, что глава украинского МИД Пристайко отнес введение въезда в РФ по биометрике к достижениям предыдущего года.