Несмотря на то, что в Беларуси официально признали первый случай заражения коронавирусом, президент страны Александр Лукашенко выступает против закрытия границ и прочих радикальных мер.

Об этом со ссылкой на слова Лукашенко пишет БелТА.

По словам белорусского президента, в Беларуси врачи выполняют ту же работу, что и в Китае, но делают это более спокойно и не разводят панику.

"Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае", - сказал Александр Лукашенко.

Также президент Беларуси заявил, что люди в стране относятся к происходящему нормально: "тихо, спокойно, без гвалта, без шума", но делают "то, что делают все". Кроме того, Лукашенко высказался о закрытии границ в связи со вспышкой коронавируса.

"Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении - это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям", - считает белорусский президент.

Врачи, которые контактируют с заразившимися, по словам Лукашенко, должны вести себя так, чтобы свести риск заболевания к минимуму: "Работайте тихо, как вы сейчас боретесь с этим несчастным вирусом".

При этом президент Беларуси заявил, что не позволит возникновению искусственного созданного дефицита лекарств и медицинских масок.

"Начнете вопить, шуметь - как минимум, маски в аптеках закончатся или подорожают в сто раз. Мы, конечно, этого не допустим. Люди пойдут и лекарства порасхватывают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса. Надо работать спокойно, на опережение, но работать аккуратно, объясняя людям... Вы себя ведите поаккуратнее, берегите детей. Правда, говорят, слава богу, на детей эта зараза не распространяется", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, "Страна" писала о том, куда исчезли медицинские маски из украинских аптек, и где и за сколько их можно купить.

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