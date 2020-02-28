В пятницу, 28 февраля, на межбанковском валютном рынке курс гривни упал до 24,66 грн/$1 с 24,51 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,64-24,68 грн/$1, тогда как Нацбанк на 28 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,59 грн/$1.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 27 февраля укрепился до 24,58 грн/$1 с 24,59 грн/$1.

Также Нацбанк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к гривне на 2 марта 2020 года.

USD 1 доллар США - 24,59 грн

EUR 1 ЕВРО - 26,9789 грн

PLN 1 польский злотый - 6,237 грн

RUB 10 российских рублей - 3,6626

По данным Нацбанка объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 26 февраля составил 393,5 млн в долларовом эквиваленте в том числе $326,4 млн.

Стоит отметить, что с 24 по 28 февраля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $81 млн, что на 35% меньше, чем неделей ранее, и вдвое, чем с 10 по 14 февраля. Таким образом, как и в предыдущие две недели, финрегулятор только закупал валюту.

Эксперты также отмечают ослабление гривни по отношению к доллару США на этой неделе: 24,59 грн/$1 по сравнению с 24,453 грн/$1. Всего с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1082 млн, продал $295 млн, в то время как за аналогичный период прошлого года - $534,9 млн и $57,33 млн соответственно.

Так, за февраль 2020 года НБУ купил на межбанке $734 млн и продал всего $45 млн.

Напомним, что публичные компании по всему миру за неделю лишились 5 триллионов долларов из-за падения рынков на фоне угрозы глобальной эпидемии коронавируса.

Также мы писали, что эпидемия негативно повлияла и на биржи Соединенных Штатов Америки - они закрылись с самым плохим результатом со времен Великой рецессии.