В Украине могут начать откладывать проведение плановых операций из-за возможного проникновения в страну коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга 28 февраля.

"Мы сейчас рекомендуем всем департаментам здравоохранения областных государственных администраций рассмотреть вопрос и потихоньку начинать откладывать проведение плановых операций..., чтобы подготавливать больницы, и больницы не были заполнены в случае возникновения вспышки, в том или ином локальном месте", - сказал Виктор Ляшко, добавив, что подобным образом поступали в некоторых из итальянских провинций - чтобы люди меньше приходили в больницы и контактировали с больными.

Видео: Facebook/ УНН - Українські Національні Новини

Напомним, "Страна" рассказывает о том, что происходит в мире в связи с эпидемией коронавируса.

Также мы писали, что в Украину привезут тесты, которые за 15 минут определят у человека наличие коронавируса.