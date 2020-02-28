Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения по всему миру коронавируса COVID-19. Теперь он определяется как "очень высокий".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

На пресс-конференции в Женеве 28 февраля доктор Тедрос заявил, что в ВОЗ считают как риск распространения, так и риск последствий коронавируса очень высоким. Он добавил, что растущее число случаев заражения и распространения вируса в разных странах вызывает у экспертов из ВОЗ серьезную обеспокоенность.

По последним данным, в мире, за исключением материковой части Китая, количество заразившихся коронавирусом достигло 4 184. За сутки оно выросло на 654 выявленных случая заболевания.

В Китае с декабря зарегистрировано 78 824 случаев заражения.

Как сообщала "Страна", сегодня вирус добрался до Мексики. Также мы писали, что в Великобритании зарегистрирована первая смерть от коронавируса.