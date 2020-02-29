В воскресенье, 1 марта пройдет Торжественное мероприятие по случаю начала традиции несения Почетного караула Национальной гвардии Украины возле Верховной Рады Украины. Церемония будет сопровождаться торжественным поднятием флага Украины.

Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Скриншот: rada.gov.ua

"Несение Почетного караула Национальной гвардии Украины и поднятия Государственного флага перед зданием Верховной Рады Украины станет постоянным церемониалом почитания государственных символов в выходные и праздничные дни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии примут участие: председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслав Штучный, народные депутаты Украины, представители общественности.

Церемония состоится в Киева на площади Конституции около центрального входа в парламент. Начало в 12:00.

Ранее сообщалось, что возле Рады в День соборности впервые подняли флаг Украины.

Также мы писали, что нардеп Савчук предложила праздновать День независимости 22 января, а бандеровский флаг считать знаменем национального достоинства.