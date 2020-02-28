В Киевской области мужчина убил свою сожительницу при помощи чайника и раскаленного утюга. Теперь он проведет за решеткой 8 лет.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона.

Сообщается, что в мае 2019 года 47-летний житель Вышгорода выяснял отношения со своей сожительницей, в результате чего ударил ее по лицу и другим частям тела металлическим чайником. Однако на этом мучения женщины не закончились.

Убийца нанес ей ожоги предварительно разогретым чайником. После этого мужчина как ни в чем не бывало отправился на работу, оставив пострадавшую, которая скончалась от полученных травм.

Так, решением Киево-Святошинского районного суда от 19 февраля 2020 года мужчина был признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Скриншот: Прокуратура Киевской области в Фейсбук

Ранее мы писали о другом инциденте в Киевской области, во время которого женщина пыталась счеты с жизнью с помощью ножа, которым она до этого убила своего сожителя.

Напомним, что под Киевом мужчина убил собственную мать, после чего провел в квартире с ее телом несколько дней.