В Киеве мужчине за организацию деятельности нескольких пиратских онлайн-кинотеатров грозит до 6 лет лишения свободы.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, 34-летний мужчина в сговоре с сообщниками создал несколько онлайн-кинотеатров, в которых можно было смотреть кино без разрешения правообладателей. А это противоречит требованиям Закона "Об авторском праве и смежных правах". Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, правонарушитель использовал специальный сервис, который позволял скрывать реальное местонахождение интернет-ресурсов. Основой прибыли была реклама, которая размещалась на его онлайн-ресурсах.

В ходе досудебного расследования уже провели 36 судебных экспертиз в сфере интеллектуальной собственности и 15 судебных компьютерно-технических экспертиз. Ущерб, нанесенный правообладателям контента, оценили в 5 миллионов гривен.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено в Дарницкий райсуд столицы для рассмотрения.

Скриншот: Facebook/ Прокуратура міста Києва

Напомним, прошлой осенью на крупнейших пиратских киносайтах отключили популярный плеер Moonwalk.