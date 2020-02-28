Кража из автомобиля – довольно распространенное явление и часто происходит по беспечности самих владельцев. В патрульной полиции Украины дали свои советы, как гражданам не стать жертвой автомобильных воров.

1. Не оставлять ценные вещи в салоне автомобиля

Ради уменьшения риска стать жертвой злоумышленников, не оставляйте сумки, телефоны, регистраторы и другие ценные вещи внутри автомобиля. Худшее, что вы можете сделать для собственного авто – привлечь внимание воров, оставив в салоне ценные вещи.

2. Закрывать машину на замок и не оставлять ключи в замке зажигания

Закрывать машину нужно всегда, а не только когда вы уходите надолго по делам. Даже на заправках, шиномонтажах, а особенно тогда, когда вы остановились, чтобы зайти в магазин. Также помните простейшую схему злоумышленников, которая построена на отвлечении водителя. В то время когда один отвлекает водителя, разговором или просьбой помочь, его напарник быстро открывает заднюю дверь и забирает из салона ценные вещи.

3. Выбирать правильные парковочные места

В ночное время лучше всего оставлять свой автомобиль в гараже или на стоянке с круглосуточной охраной, если это не возможно, тогда стоит подыскать освещенный участок в зоне действия камер видеонаблюдений.

4. Установить надежную сигнализацию

В большинстве современных автомобилей стоит штатная сигнализация, которую уже научились отключать большинство автоворов. А вот электронная сигнализация, дополнена дополнительными механическими средствами защиты, создаст существенные препятствия злоумышленнику для быстрого завладения вашими вещами или даже автомобилем.

Ранее сообщалось, что опытный вор не смог угнать "девятку" и сбежал, бросив мобильник.

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