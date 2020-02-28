С 19 апреля этого года отдельные группы плательщиков единого налога будут обязаны использовать доступные на рынке программные регистраторы рассчетных операций (РРО).

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

В ведомстве сообщили, что до 1 октября этого года плательщики единого налога ІІ-й - IV-й групп (ФОП) не должны применять РРО и/или программные РРО независимо от вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 000 000 грн., кроме тех, которые осуществляют:

реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставление платных услуг в сфере здравоохранения.

А с 1 октября 2020 до 1 января 2021 года проводить операции через РРО обязаны те ФОПы, доход которых в календарном году составил 1 000 000 грн и которые осуществляют:

реализацию товаров (предоставление услуг) через Интернет;

реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставление платных услуг в сфере здравоохранения;

реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней;

розничную торговлю бывшими в употреблении товарами в магазинах (группа 47.79 КВЭД);

деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания, если такая деятельность иная, чем определена п. 11 ст. 9 Закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг";

деятельность туристических агентств, туристических операторов;

деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения (группа 55.10 КВЭД);

реализацию текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей и принадлежностей для автотранспортных средств в соответствии с перечнем, утверждаемым Кабинетом Министров.

Однако в случае превышения плательщиком единого налога ІІ-й - IV-й групп (ФОП) в календарном году объема дохода 1 000 000 грн. применение РРО и/или программного РРО для такого плательщика единого налога является обязательным.

В таком случае применение РРО начинается с первого числа квартала, следующего за возникновением такого превышения, и продолжается во всех последующих налоговых периодах в течение регистрации СХ как плательщика единого налога.

Стоит отметить, что с 1 января 2021 года использование РРО станет обязательным для всех плательщиков единого налога ІІ - IV групп.

Напомним, что недавно налоговая служба разъяснила, когда РРО могут не использоваться физлицами-предпринимателями (ФОП).

Также мы писали о том, что Нацбанк отменил необходимость проставлять на расчетных документах РРО подпись кассира, клиента и оттиск штампа.