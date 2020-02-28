В пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих украинских медиагрупп. С ними он обсуждал вопрос раскодирования украинских телеканалов, которые прекратили бесплатное спутниковое вещание с конца января 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

По словам Владимира Зеленского, вопрос телевещания касается не только бизнеса, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины. Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов. Также президент заявил, что в его офис звонят тысячи украинцев, которые после кодирования каналов не могут их смотреть.

"Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий", - заявил глава государства. При этом Зеленский добавил, что украинцы там заменяют закодированные каналы российским радио и телевидением, которые "имеют очень мощный сигнал и на контролируемых территориях".

"Кроме того, тогда они "глушили" наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, - вы сами отключились", - сказал Зеленский.

По словам президента, СНБО мог бы ввести мораторий на кодирование спутникового сигнала телеканалов, но это не решит проблему полностью. Поэтому Зеленский предлагает провайдеру эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" к 4 марта принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещания. Также оператор, по словам главы государства, должен до 1 маяобеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами. А еще - модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

Помимо этого Зеленский с представителями медиагрупп условились, что до 16 марта они обеспечать запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделают телевидение доступным для украинских граждан.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом эти граждане получат возможность просматривать закодированные телеканалы. Участники встречи договорились привлечь СНБО для координации усилий медиагрупп по борьбе с нарушениями авторского права. А секретарь СНБО должен будет проконтролировать выполнение договоренностей.

Напомним, "Страна" подробно описывала, почему украинские телеканалы решили завершить свое спутниковое вещание в открытом доступе. Прежде всего, среди заявленных причин были желание развивать рынок платного телевидения, улучшить контент и качество изображения и бороться с пиратством.

При этом решение приняли четыре ведущие отечественные медиагруппы - 1+1 media, Украина, StarLightMedia и Inter Media Group. В результате те, кто не платил за спутниковое ТВ, больше не смогли смотреть СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце, 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН ТБ, Бигуди, Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм, Украина, НЛО TV, Индиго TV.

Впрочем, "Страна" публиковала пять способов продолжать смотреть ТВ.