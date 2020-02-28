Основной рекомендацией для предотвращения распространения возбудителей болезней, в том числе гриппа и коронавируса, является правильное и частое мытье рук. И лучше всего это делать под известную песню футбольных фанов "Путин хуй@ло". Об этом на своей странице в соцсети заявила экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Бывшая чиновница сообщила, что многие и не подозревают, что попросту не умеют мыть руки или же забывают это делать. Вероятно, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом Ульяна Супрун опубликовала пошаговую инструкцию для мытья рук.

Намочите руки водой (теплой или холодной)

Нанесите достаточно мыла, чтобы оно покрывало всю поверхность рук

Помассируйте руки ладонь к ладони

Потрите правой ладонью по поверхности левой руки с переплетенными пальцами, затем сделайте наоборот

Потрите руки ладонь о ладонь с переплетенными пальцами

Поднимите пальцы и потрите их

Тщательно помойте большие пальцы каждой руки

Обратите внимание на ногти - там скапливается много грязи

Потрите ладони пальцами в круговом направлении (отдельно правую и левую)

Тщательно смойте руки водой

Возьмите полотенце одноразового использования и вытрите руки

После выключите кран полотенцем и выбросьте его в помойку

Лучше, чтобы помойка находился в таком месте, чтобы вы могли не трогать ручку двери, а воспользоваться полотенцем для того, чтобы открыть дверь и затем выбросить использованное полотенце в мусор

Как оказалось, песня про Путина позволит выдержать правильный временной режим мытья рук, который должен длится не менее 30 секунд, а для очень грязных рук - целую минуту.

"И о Путине. Чтобы соблюсти необходимую продолжительность, можно петь мелодию "Путин хуй@ло" минимум два раза... Ее можно послушать и скачать ее себе на телефон и практиковать мытье рук именно под эту мелодию", - написала бывший министр.

Напомним, секретарь СНБО Данилов предложил защищаться от коронавируса луком, чесноком и салом.

Также мы сообщали, что в ВОЗ допустили превращение эпидемии коронавируса в пандемию.