Ульяна Супрун напомнила украинцам о себе и о Путине. Фото: prm.ua

Основной рекомендацией для предотвращения распространения возбудителей болезней, в том числе гриппа и коронавируса, является правильное и частое мытье рук. И лучше всего это делать под известную песню футбольных фанов "Путин хуй@ло". Об этом на своей странице в соцсети заявила экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Бывшая чиновница сообщила, что многие и не подозревают, что попросту не умеют мыть руки или же забывают это делать. Вероятно, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом Ульяна Супрун опубликовала пошаговую инструкцию для мытья рук. 

  • Намочите руки водой (теплой или холодной)
  • Нанесите достаточно мыла, чтобы оно покрывало всю поверхность рук
  • Помассируйте руки ладонь к ладони
  • Потрите правой ладонью по поверхности левой руки с переплетенными пальцами, затем сделайте наоборот
  • Потрите руки ладонь о ладонь с переплетенными пальцами
  • Поднимите пальцы и потрите их
  • Тщательно помойте большие пальцы каждой руки
  • Обратите внимание на ногти - там скапливается много грязи
  • Потрите ладони пальцами в круговом направлении (отдельно правую и левую)
  • Тщательно смойте руки водой
  • Возьмите полотенце одноразового использования и вытрите руки
  • После выключите кран полотенцем и выбросьте его в помойку
  • Лучше, чтобы помойка находился в таком месте, чтобы вы могли не трогать ручку двери, а воспользоваться полотенцем для того, чтобы открыть дверь и затем выбросить использованное полотенце в мусор

Как оказалось, песня про Путина позволит выдержать правильный временной режим мытья рук, который должен длится не менее 30 секунд, а для очень грязных рук - целую минуту. 

"И о Путине. Чтобы соблюсти необходимую продолжительность, можно петь мелодию "Путин хуй@ло" минимум два раза... Ее можно послушать и скачать ее себе на телефон и практиковать мытье рук именно под эту мелодию", - написала бывший министр.

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