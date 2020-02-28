Лоукост авиакомпания Wizz Air уменьшила частоту существенно уменьшает частоту полетов в Италию из-за эпидемии коронавируса в стране.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

В пятницу, 28 февраля стало известно о том, что изменения в частоте полетов коснутся рейсов из Литвы, Латвии, Польши и других стран. Ожидается, что действие этих мер продлятся с 11 марта до 2 апреля 2020 года. Так, Wizz Air отменит часть рейсов и уменьшит частоту полетов в Италию до однго полета в неделю.

Стоит отметить, что ранее авиакомпания выполняла от 2 до 6 рейсов в неделю по указанным направлениям. При этом из Украины прямых перелетов в Италию авиакомпания не выполняет, однако многие украинцы привыкли летать в эту страну рейсами лоукостеров Wizz Air и Ryanair с пересадкой в ​​Польше или Литве.

Скриншот: Wizz Air в Фейсбук

Напомним, что вчера власти Израиля запретили запретил въезд в страну иностранцев из Италии, где стремительно распространяется коронавирус.

Ранее мы писали о том, что согласно решению СНБО, по прилету в Украину температуру будут мерить у всех пассажиров без исключения.