По состоянию на вечер пятницы, 28 февраля, помощникам народных депутатов Украины так и не прислали на банковские карты зарплату за февраль.

Об этом помощник одного из нардепов сообщил "Стране".

Так, несмотря на то, что 28 февраля - последний рабочий день месяца (суббота, 29 февраля, - выходной), помощники нардепов, которые получают зарплату на карту, деньги за февраль так и не получили. По данным некоторых из них, дело в том, что перевести их не успело казначейство, и теперь ожидать зарплату стоит только в понедельник, 2 марта.

Впрочем, по другим данным, вопрос закроют до 4 марта. А в пятницу, 28 февраля, после обеда начали выдавать зарплату наличными в кассе только тем, кто не успел получить карточки.

"Процедура получения средств такова, что от руководства или его замов аппарату пишется распоряжение на выплату, а они начинают тупить, и из-за этого все позже и позже получают распоряжение от бухгалтерии на то, чтобы ехать в казначейство и получать деньги, и они доходят до того, что нарушают закон... Если сегодня не придет на карту - это нарушение закона", - сказал "Стране" помощник одного из нардепов.

Обновлено. К концу рабочего дня 28 февраля, после поднятой шумихи, помощникам нардепов все же выплатили зарплату за февраль.

Ранее в своем общем Telegram-чате помощники народных депутатов обсуждали причину задержки и сильно возмущались.

Скриншот: "Страна"

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал оставить Кабмин без зарплаты, если до конца апреля шахтерам не вернут все долги.