В пятницу, 28 февраля, над Хорватией взорвался метеорит. Явление могли наблюдать на большей части Хорватии и даже в Италии, поскольку произошло оно на высоте более 30 километров. Люди услышали громкий взрыв и увидели яркую вспышку в небе.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на Хорватскую астрономическую федерацию, метеорит взорвался около 10:30 - 10:31. Взрыв длился несколько секунд, в некоторых местах в это время дрожали стекла. Сгорание метеорита в небе зафиксировала камера видеорегистратора.

Специалисты допускают, метеорит упал над северной Хорватией, но для точного определения необходимы данные сейсмологических станций Хорватии и Словении и дополнительные записи с камер наблюдения. Также не исключено, что части болида упали на землю, но их точное местоположение неизвестно.

Ранее "Страна" писала о том, что в джунглях Лаоса ученые нашли гигантский кратер от крупнейшего за миллион лет метеорита.

Также мы сообщали, что ученые нашли в упавшем на Землю метеорите неизвестный минерал эдскоттит.