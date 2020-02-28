В Мексике зафиксированы первые случаи инфицирования коронавирусом. На данный момент в стране госпитализированы два человека. Один из них недавно имел контакт с туристом, который находился в Италии.

Об этом сообщает телеканал CBS News.

В пятницу, 28 февраля помощник министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гател заявил, что один из пациентов находится в столице страны - Мехико, а другой - в северном штате Синалоа. На данный момент самочувствие обоих пациентов врачи описывают как удовлетворительное.

В Минздраве отметили, что еще пять человек, которые являются членами семьи потерпевших, были изолированы для профилактики распространения эпидемии в Мексике.

Отметим, что в 1925 году в Мексике изобрели одну из самых популярных марок пива - Corona. Из-за того, что "корона" входит в название уханьского коронавируса в мире стали регулярно появляться мемы на эту тему.

Также известно о еще одном случае заражения - на этот раз в Исландии. По сведениям местных СМИ, исландец, которому за пятьдесят, находится в изоляции в госпитале Ландспитали, получив положительный результат на коронавирус. Отмечается, что недавно он вернулся из Италии, где во всю бушует коронавирус.

"Мужчина не серьезно болен, но дал положительный результат на COVID-19, вирус, который вызывает такие симптомы, как боль, лихорадка и кашель", - заявили в Минздраве Исландии.

Стоит отметить, что недавно список самых популярных запросов американцев в поисковой системе Google пополнился запросом о связи опасного китайского коронавируса с пивом Coronа, которое производится в Мексике.

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