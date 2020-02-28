По состоянию на пятницу, 28 февраля, в мире зафиксировали первую смерть британца от вируса Covid-19. Он находился на борту круизного лайнера Diamond Princess, попавшего на карантин из-за коронавируса.

Об этом со ссылкой на информацию Минздрава Японии сообщает ВВС.

Сотни людей на борту лайнера заразились, пока он находился в карантине у порта Иокогама в Японии - и с тех пор шесть человек погибли. Между тем, число случаев коронавируса в Великобритании выросло до 19, в том числе зафиксирован первый случай в Уэльсе.

Служба общественного здравоохранения Уэльса заявила, что работает над выявлением людей, с которыми контактировал зараженный пациент, который, как считается, подхватил вирус в северной Италии до возвращения в Великобританию.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров был заражен коронавирусом. После этого лайнер отправили на карантин.

"Страна" писала о том, коронавирусом на борту Diamond Princess заразились четыре украинца. Всего число заразившихся превысило 620 человек.

Также мы сообщали, что власти задумались над эвакуацией украинцев из Японии, с борта лайнера Diamond Princess.