Российские самолеты атаковали сирийский Идлиб, где на данный момент находятся войска Турции.

Об этом сообщает журналист и военный аналитик Бабак Тагвей в Twitter.

В пятницу, 28 февраля самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации провели массированную атаку в Идлибе. По данным Тагвея, операция была совершена бомбардировщиками Су-24М и Су-34. "Повсюду взрывы и дым", - пишет журналист.

Напомним, что после гибели в результате авиаудара 27 февраля турецких военных в сирийской провинции Идлиб в Анкаре заявили о нанесении ударов по 200 объектам сирийской армии и серьезных потерях противника.

Также мы писали, что советник турецкого президента Эрдогана заявил о готовности страны начать войну с Россией и пообещал ужасную месть за атаку турецких войск в сирийском Идлибе.