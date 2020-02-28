Россия провела новую атакую на позиции турецких войск в Идлибе. Видео
Российские самолеты атаковали сирийский Идлиб, где на данный момент находятся войска Турции.
Об этом сообщает журналист и военный аналитик Бабак Тагвей в Twitter.
В пятницу, 28 февраля самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации провели массированную атаку в Идлибе. По данным Тагвея, операция была совершена бомбардировщиками Су-24М и Су-34. "Повсюду взрывы и дым", - пишет журналист.
#BREAKING: This is #Idlib now, most of the 12 Su-24M2s & 12 Su-34 strike bombers which #Russia Air Force has on deployment in #Hmeimim AB, #Latakia are airborne to bomb #TFSA & #Turkish Army. There is explosion & smoke everywhere. #Turkish Army can't save the #TFSA. pic.twitter.com/ujUJprI3jb— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) February 28, 2020
Напомним, что после гибели в результате авиаудара 27 февраля турецких военных в сирийской провинции Идлиб в Анкаре заявили о нанесении ударов по 200 объектам сирийской армии и серьезных потерях противника.
Также мы писали, что советник турецкого президента Эрдогана заявил о готовности страны начать войну с Россией и пообещал ужасную месть за атаку турецких войск в сирийском Идлибе.