Из столицы России Москвы собираются депортировать 88 иностранных граждан, которые нарушили режим изоляции в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра российского столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает РИА Новости.

"Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, это иностранные граждане, которые подлежат депортации", сказала чиновница.

Напомним, что заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывает, что в Украине по состоянию на 28 февраля не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. Но вчера вечером поступили новые образцы и их еще исследуют.

Ранее "Страна" писала о том, что у Авакова показали спецвертолет для транспортировки больных коронавирусом с капсулой и биозащитой.

Также мы сообщали, что в Украину привезут тесты, которые за 15 минут определят у человека наличие коронавируса.