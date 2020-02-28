Футзалистка сборной Ирана Ильхам Шейхи умерла от коронавируса. Девушка умерла через 10 дней после обнаружения инфекции.

Об этом сообщает Sports Addict.

Спортсменка была госпитализирована после выявления вируса и скончалась спустя 10 дней. Ей было 23 года.

На данный момент в Иране выявлено 245 пациентов с данным заболеванием, из которых 26 человек умерло.

При этом 27 февраля, стало известно, что в Италии коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста. Имя заболевшего спортсмена не разглашалось, однако уточнялось, что он проживает в провинции Сиена. При этом в Италии уже было принято решение провести ряд матчей без зрителей из-за вируса.

Напомним, что в Иране коронавирус подхватила вице-президент страны.

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