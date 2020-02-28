От коронавируса умерла 22-летняя футболистка, игравшая за сборную Ирана
Футзалистка сборной Ирана Ильхам Шейхи умерла от коронавируса. Девушка умерла через 10 дней после обнаружения инфекции.
Об этом сообщает Sports Addict.
Спортсменка была госпитализирована после выявления вируса и скончалась спустя 10 дней. Ей было 23 года.
На данный момент в Иране выявлено 245 пациентов с данным заболеванием, из которых 26 человек умерло.
При этом 27 февраля, стало известно, что в Италии коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста. Имя заболевшего спортсмена не разглашалось, однако уточнялось, что он проживает в провинции Сиена. При этом в Италии уже было принято решение провести ряд матчей без зрителей из-за вируса.
Напомним, что в Иране коронавирус подхватила вице-президент страны.
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