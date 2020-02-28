Дочь бывшего мэра Ужгорода Сергея Ратушняка объявили в розыск правоохранительные органы Венгрии.

Об этом сообщили на официальном сайте венгерской полиции.

Отмечается, что Симону Сливич (5 мая 1991 года рождения) объявили в розыск 5 февраля 2020 года. Инициатор - Кишвардское отделение полиции Венгрию в связи с подделкой официальных документов.

Напомним, НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от Народного фронта Дениса Дзензерского. Он не задекларировал 4,7 миллиарда гривен финансовых обязательств.

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Кроме того, "Страна" сообщала, что вдову Лужкова объявили в розыск по иску управляющего компанией ее брата.