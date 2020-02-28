По состоянию на вечер 28 февраля допрос Петра Порошенко в ГБР закончен. Подозрений ему не вручили, заявили адвокаты экс-президента.

В пятницу, 28 февраля, предыдущего президента Украины Петра Порошенко попросили как свидетеля по делу о незаконном назначении судей, пишет Telegram-канал Политика Страны.

Кроме того, сообщается, что следователь Госбюро расследований по делу Петра Порошенко ушла в отпуск.

Ранее "Страна" сообщала, что в ГБР подготовили ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко. Впрочем, по данным юриста Андрея Портнова, генеральный прокурор дал поручение заблокировать любые негативные действия в отношении Петра Порошенко.

Также мы писали о том, что на прошлой неделе суд принял решение о двух принудительных приводах экс-президента на допрос в ГБР - так как он 30 раз не являлся в Бюро по вызову. Мы подробно разбирали дела, по которым Порошенко собрались допрашивать принудительно.