В ночь с четверга на пятницу, 28 февраля, в Черниговской области на военном полигоне произошел пожар, трое людей получили ожоги.

Об этом говорится в оперативной сводке про чрезвычайные ситуации в регионе, обнародованной на сайте Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

Инцидент произошел около 02:00 28 февраля. На территории 242-го военного полигона оперативного командования "Север" воинской части №3321 Минобороны, расположенном рядом с поселком городского типа Гончаровское загорелись палатки.

Огонь уничтожил две военные палатки УСБ-56. Три человека получили ожоги рук. Причина и ущерб, нанесенный пожаром, устанавливаются.

Напомним, в конце февраля в Украине из-за теплой зимы в Чернобыле уже начался пожароопасный период.