Публичные компании по всему миру за неделю лишились 5 триллионов долларов из-за падения рынков на фоне угрозы глобальной эпидемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Падение котировок на текущей неделе стало сильнейшим со времен мирового экономического кризиса 2008 года. Сводный финансовый индекс MSCI, который отслеживает ситуацию на рынках почти 50 стран, в пятницу упал более чем на 1 процент, а за неделю снизился почти на 10 процентов.

Также Индекс волатильности, часто называемый "индексом страха", подскочил до 39,16. Это самый высокий уровень за последние два года.

Напомним, что из-за коронавируса американские биржи закрылись с худшим результатом времен Великой рецессии.

Также мы писали о том, что из-за коронавируса рухнули рынки акций на фондовых биржах мира.