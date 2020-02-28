Сотрудники полиции Запорожской области при содействии местных предпринимателей закупили старые шины для БТРов, которые позже продали по цене новых. Благодаря этой нехитрой схеме, правоохранителям удалось присвоить 250 тысяч гривен.

Об этом в пятницу, 28 февраля информирует Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

"Оперативники Запорожского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили, что в 2018 году, в то время один из заместителей начальника Главного управления полиции Запорожья (госслужащий 6-го ранга) в сговоре с председателем тендерного комитета, начальником отдела обеспечения автотранспортом ГУНП и с женщиной-предпринимателем провернули финансовую аферу", - говорится в сообщении полиции.

Стало известно о том, что договор на приобретение 16 шин было выделено почти 250 тысяч гривен. Стоит отметить, что контракт на поставку комплектующих был заключен с конкретной предпринимательницей, которая также стала бенифициаром этой преступной схемы.

"Вместе с тем, 52-летняя посредник закупила покрышки на государственном предприятии, которые добросовестно продало их как бывшие в использовании по цене 35 тыс. грн. Приобретенные скаты, срок выпуска которых датируется 1980-ми годами, поврежденные и стертые, в дальнейшем были покрашены и взяты на учет в автохозяйство ГУНП", - рассказали во внутренней безопасности.

Уголовное производство против сотрудников полиции области и других участников преступление было возбуждено по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"По заключению экспертов Центра сертификации шин и технических резиновых изделий и Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины установлено, что шины, в которые "переобули" ведомственную бронетехнику сообщники заговора, не пригодны к эксплуатации", - заявили в ведомстве.

Также отмечается, что сегодня работники внутренней безопасности полиции, ГБР и прокуратуры вручили подозрение трем его сообщникам: бывшему заместителю главы полиции Запорожья, бывшему председателю тендерного комитета областной полиции и женщине-предпринимателю по ч.4 ст.191 УК Украины.

"В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - сообщили в полиции.

Скриншот: Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины

Напомним, что ранее директор украинского оборонного предприятия "Шосткинский казенный завод "Звезда", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", попался на взятке. Руководитель завода собирался взять 5 тысяч долларов за аренду помещения предприятия.

Также мы писали о том, что в Днепре работница похоронного бюро пыталась дать взятку в пять тысяч долларов начальнику отделения полиции, чтобы наладить канал получения информации об умерших.