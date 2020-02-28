В субботу, 29 февраля, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью почти на всей территории страны температура воздуха опустится до минусовой отметки. Холоднее всего будет в Луганской, Харьковской и Сумской областюх, где в ночные часы похолодает до -3-4 градусов. А сама теплая ночь ожидается в Одесской области, где температура врял ди упадет ниже +1 градуса.

Днем в последний зимний день ожидается плюсовая температура. На западе Украины воздух прогреется до + 6-8 градусов. В северных областях - до +5-8, в центральной части прогреется до +10, на востоке - до +6-8. Теплее всего - на юге, где столбики термометра поднимутся до +11 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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