Только за две недели, с 20 января по 3 февраля 2020 года, пока прямые рейсы из Китая в Украину не были приостановлены, в страну из Поднебесной прибыли почти 4 тысячи украинцев и 6 граждан Китая.

Об этом со ссылкой на данные Государственной пограничной службы пишут "Украинские новости".

Так, с 20 января по 3 февраля в Украину из Китая прилетели 4 134 человека: 3 952 украинца, 6 граждан Китая, остальные - граждане других стран.

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит в мире в связи с эпидемией коронавируса. В Украине ни одного случая еще не зафиксировано.

Также мы писали, что в СНБО полагают: коронавирус рано или поздно попадет в Украину, поэтому в стране подготовили 12 500 коек.