Китайские медики провели вскрытие пациента, который умер от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Специалисты выяснили, что инфекция главным образом поражает легкие. Явных признаков повреждения других тканей и органов не выявили.

Об этом пишет китайское новостное агентство China News Service (CNS)

Согласно докладу экспертов, вирус вызывает воспаление в дыхательных путях и легочных альвеолах. При этом повреждения легочных тканей, которые являются формой фиброза, меньше выражены, чем при SARS (острого респираторного синдрома или атипичной пневмонии), однако отек более сильный. В альвеолах также наблюдалось просачивание вязкой жидкости, что объясняет ощущение утопление, сообщаемое больными в тяжелом и критическом состоянии.

Результаты исследования COVID-19 в отношении повреждений сердца, почек, мозга, селезенки и пищеварительного тракта неубедительны и требуют дальнейшего изучения, говорится в сообщении. Отчасти это связано с тем, что 11 тел принадлежали людям в возрасте 52-80 лет, и их органы могли пострадать от других проблем со здоровьем.

Однако врачи отмечают, что небольшое количество секрета может проникнуть из легких в грудную полость, что может привести к попаданию вируса в сердце.

Согласно последним данным, число жертв вируса Covid-19 выросло до 2 858 человек, зараженных уже 84 059.

Также мы писали, что заразившиеся коронавирусом повторно оказались неспособны передавать заражение другим.