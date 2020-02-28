Стало известно, что чувствуют больные коронавирусом перед смертью
Китайские медики провели вскрытие пациента, который умер от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Специалисты выяснили, что инфекция главным образом поражает легкие. Явных признаков повреждения других тканей и органов не выявили.
Об этом пишет китайское новостное агентство China News Service (CNS)
Согласно докладу экспертов, вирус вызывает воспаление в дыхательных путях и легочных альвеолах. При этом повреждения легочных тканей, которые являются формой фиброза, меньше выражены, чем при SARS (острого респираторного синдрома или атипичной пневмонии), однако отек более сильный. В альвеолах также наблюдалось просачивание вязкой жидкости, что объясняет ощущение утопление, сообщаемое больными в тяжелом и критическом состоянии.
Результаты исследования COVID-19 в отношении повреждений сердца, почек, мозга, селезенки и пищеварительного тракта неубедительны и требуют дальнейшего изучения, говорится в сообщении. Отчасти это связано с тем, что 11 тел принадлежали людям в возрасте 52-80 лет, и их органы могли пострадать от других проблем со здоровьем.
Однако врачи отмечают, что небольшое количество секрета может проникнуть из легких в грудную полость, что может привести к попаданию вируса в сердце.
Согласно последним данным, число жертв вируса Covid-19 выросло до 2 858 человек, зараженных уже 84 059.
Также мы писали, что заразившиеся коронавирусом повторно оказались неспособны передавать заражение другим.