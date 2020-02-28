Бывшему прокурору одной из прокуратур Житомирской области следователи ГБР объявили о подозрении в похищении человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Офис генпрокурора Украины.

"Под процессуальным руководства Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора следователями Государственного бюро расследований 28 февраля 2020 сообщено о подозрении бывшему прокурору одной из местных прокуратур Житомирской области. Ему инкриминируется совершение похищения человека по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с применением оружия (ч. 2 ст. 146 УК Украины) и уже освобожден от должности за совершение действий, порочащих звание прокурора", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ивано-Франковске мужчина организовал свое похищение, чтобы выманить у отца 20 000 гривен.

Также мы сообщали, что женщине, подозреваемой в похищении младенца в Коцюбинском, выдвинули подозрение.