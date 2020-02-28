Все 19 человек, которые были задержаны в ходе беспорядков в Жмеринском горсовете, получили подозрения в совершении хулиганских действий.

Об этом информирует пресс-служба полиции Винницкой области

По данным представителей местной полиции, в четверг, 27 февраля стражи порядка вручили подозрения 19 людям, участвовавшим в беспорядках в Жмеринском городском совете, где пытались сорвать рабочую сессию и нанесли физические увечья силовикам. Уголовное дело против нарушителей открыто по статье о хулиганстве.

Сообщается, что на данный момент преступники находятся в СИЗО.

"Во время задержания правонарушителей пострадали сотрудники полиции. По состоянию на утро 28 февраля в больницу обратились 10 полицейских, 4 из них – госпитализированы", - говорится в сообщении.

В свою очередь "Нацдружины" заявили, что мэр Жмеринки "натравил" титушек на жителей города, которые пришли на сессию горсовета.

"Все началось с того, что в Жмеринском горсовете должен был рассматриваться вопрос о лишении полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака. Местные жители хотели прийти на заседание, чтобы выразить свою позицию по этому поводу. В частности, у них были вопросы к мэру об уголовном деле о взяточничестве в размере 250 тыс. грн, сомнительных расходов средств местного бюджета и коррупционного бизнеса семьи Свитлак", - сказано в заявлении.

Скриншот: Полиция Винницкой области

Напомним, что четверг, 27 февраля в Жмеринке Винницкой области радикалы в масках пытались сорвать сессию Жмеринского горсовета. В результате пострадало восемь полицейских и четверо нападавших.

Также мы писали о том, что среди задержанных – лидеры общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".