Власти Китая собираются направить 100 тысяч уток в Пакистан, чтобы помочь стране побороть нашествие саранчи.

Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает The Telegraph.

Как отмечается, китайские эксперты по сельскому хозяйству утверждают, что одна утка способная съесть более 200 особей саранчи в день, поэтому она более эффективная, чем пестициды.

По словам старшего научного сотрудника Академии сельскохозяйственных наук провинции Чжэцзян Лу Лижи, утки являются "биологическим оружием". Он отметил, что пока куры съедают около 70 насекомых за день, утка может уничтожить в три раза больше. При этом утки находятся в стае, поэтому их легче контролировать.

После того, как будут решены все юридические вопросы, птиц отправят в самые пострадавшие районы Пакистана - провинции Синд, Белуджистан и Пенджаб.

Напомним, ранее в этом месяце Пакистан объявил чрезвычайную ситуацию, заявив, что численность саранчи была самой большой за последние два десятилетия.

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